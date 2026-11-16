Un estudio descubre la huella de un megatsunami que pudo originarse en Canarias hace 50.000 años

Un equipo internacional de investigadores, liderado por las universidades de Huelva y Sevilla, ha confirmado mediante técnicas de clasificación supervisada la huella geológica de un tsunami que inundó el entorno del actual Parque Nacional de Doñana hace entre 44.000 y 50.000 años, durante el Pleistoceno Superior.
El estudio, publicado en la revista científica Minerals y consultado por EFE, analiza un testigo de sedimento de 93 metros de profundidad extraído por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en las inmediaciones del Palacio de las Nuevas, en el suroeste de Doñana.
Para determinar el origen de una capa clave de 30 centímetros de espesor (denominada muestra PLN-23), los científicos combinaron criterios paleontológicos y sedimentológicos con el análisis de minerales y elementos de tierras raras.
A partir de estos datos, se aplicaron tres modelos independientes de clasificación estadística supervisada (análisis discriminante lineal, regresión logística y vecinos más cercanos ponderados), los cuales coincidieron en asignar ese estrato a un evento tsunamigénico con una probabilidad de hasta el 95,05 %.
Según detallan los autores, las capas generadas por tsunamis en este registro se distinguen por presentar concentraciones significativamente elevadas de tierras raras, siendo la muestra pleistocena la que registra los valores máximos de todo el sondeo, y un incremento en minerales como la dolomita, el cuarzo y los feldespatos.
Asimismo, el estrato identificado conserva restos de microfauna marina -como foraminíferos planctónicos, espículas de equinodermos y ostrácodos propios de zonas infralitorales- mezclados en un entorno que en aquella época correspondía a marismas de agua dulce o salobre, situadas entre 7 y 30 kilómetros tierra adentro respecto a la línea de costa de entonces.
Los investigadores señalan que este episodio de gran energía podría coincidir temporalmente con otros registros de megatsunamis documentados en el entorno de Gibraltar (datados en torno a los 44.500-46.700 años) y con un colapso masivo del flanco de una isla en el archipiélago canario ocurrido hace unos 50.000 años, capaz de generar olas de gran impacto en el suroeste de Europa.
El trabajo, en el que también participa la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Lisboa, demuestra la utilidad de estas herramientas estadísticas como complemento a la geología tradicional para detectar depósitos de tsunamis antiguos cuyos rasgos originales hayan quedado parcialmente enmascarados por el paso del tiempo.