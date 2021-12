Las caras de 2021 en Canarias

Este 2021 los acontecimientos que marcan la actualidad se han sucedido uno detrás de otro en Canarias, dejando en las noticias a tantos protagonistas que ahora que está a punto de acabar el año queremos recopilar sus nombres. Artistas, empresarios, vulcanólogos, virólogos o periodistas son los perfiles de algunos de los 11 rostros que en DIARIO DE AVISOS hemos querido poner en valor en este año por su relevante papel para la sociedad canaria y que, día tras día, han aparecido en las informaciones de los medios adquiriendo una notable popularidad.

Pedro revolucionó Tenerife con los ‘pollofres’

El joven emprendedor Pedro en La Pollería de Chueca, un barrio de Madrid. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

La llegada de los ‘pollofres’ a Santa Cruz causó furor en prácticamente toda la Isla. Las colas a las puertas de ‘La Pollería’ eran constantes todos los días y las fotografías en las redes sociales con algunos de estos divertidos gofres con forma de pene se multiplicaron en cuestión de días. El mérito es de Pedro Buerbaum, que es de El Sauzal pero vive en Madrid, donde inició este atrevido proyecto, en 2019. No menos graciosa fue la respuesta que le dio su padre cuando le dijo lo que quería hacer con su futuro: “Hijo mío, espero que te vaya bien, porque si hay algo más jodido que vender pollas, es fracasar vendiendo pollas”.

La casa de Amanda dio la vuelta al mundo

De entre las múltiples imágenes que dejó la erupción de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, la de la boca de lava brotando frente a una vivienda fue, sin duda, de las más llamativas del proceso eruptivo, dado por finalizado oficialmente el pasado 25 de diciembre. La casa era de Amanda Melián, una palmera de 33 años, que vio como su proyecto de vida quedaba sepultado bajo las entrañas del volcán. “Yo ya me había dicho a mi misma: tengo la casa hecha, ahora me dedico a trabajar, a los niños y de vez en cuando algún caprichito”, contó la afectada por aquel entonces a los medios.

Besay, el sabandeño que enamoró a España con su voz

“La música ha sido mi salvavidas”, confesaba el solista de Los Sabandeños Besay Pérez tras su paso por el programa de La Voz, de ‘Antena 3’. Quienes ya sabían cómo cantaba no se sorprendieron con sus maravillosas actuaciones en el escenario del talent show, en el que se quedó a solo un paso de la gran final. No todos conocían que detrás de la poderosa voz de este artista lagunero hay una historia de superación; desarrolló una tartamudez cuando era pequeño pero, a los ocho años, descubrió que las palabras le salían fluidas cada vez que cantaba y desde entonces la música ha sido su mejor “terapia”.

Diego, el ‘meteorólogo’ más joven de Canarias

Nadie imaginaba que Diego, de 14 años, fuera el administrador de Meteo Tenerife, una de las cuentas más consultadas a diario en Twitter por los miles de usuarios que están interesados en la previsión del tiempo y en las curiosidades que nos brinda la meteorología en Canarias. Este chico, natural de Los Realejos, ha logrado superar la friolera cifra de los 13.000 seguidores en muy poco tiempo, pues empezó este proyecto proyecto una “aburrida” tarde del verano de 2020, dedicándole unas “cuatro o cinco horas diarias”. Esperó hasta 2021 para desvelar su identidad y, desde entonces, su influencia en la red social del pajarito azul ha crecido a un ritmo vertiginoso. Cuando le preguntamos dónde se ve dentro de 20 años, él aseguró que le “gustaría ser un buen astrónomo o meteorólogo para enseñar a la gente”. Diego cierra un año de ensueño en el que su labor ha trascendido más allá de nuestras fronteras, llegando incluso a copar la actualidad de algunas cadenas de televisión nacionales.

Beatriz Zimmermann, madre de Anna y Olivia

Beatriz Zimmermann fue víctima de la violencia vicaria, sufriendo así el dolor más grande que puede experimentar cualquier persona a lo largo de su vida. Los rostros de sus hijas Anna y Olivia dieron la vuelta al mundo en un halo de esperanza por encontrarlas con vida. Sin embargo, el afán de su expareja por maltratar a la tinerfeña fue tal que llegó a asesinar a las niñas para, posteriormente, suicidarse en las profundidades de la costa tinerfeña. Hoy, tras casi un año desde que comenzara su pesadilla, Beatriz ha demostrado con una entereza admirable que intentará luchar para que ninguna madre vuelva a ser víctima de la cara más atroz e inhumana del machismo.

Juani, el milagro del HUC

El pasado 24 de marzo de 2020, la familia de Juani recibió la peor de las noticias: padecía una neumonía bilateral de carácter grave provocada por el coronavirus. La tinerfeña fue intubada y sedada en la UVI del Hospital Universitario de Canarias (HUC) con una situación tan crítica que los propios médicos explicaron a sus hijos que su madre no volvería a despertar. Afortunadamente y contra todo pronóstico, Juani consiguió abrir los ojos tras más de 20 días ingresada y, desde entonces, es conocida por los pasillos del centro hospitalario como el milagro del HUC.

El agricultor tinerfeño Sergio Rodríguez

El joven de Tejina grabó un vídeo pidiendo ayuda a los tinerfeños para vender las sandías y, además de inundar las redes, decenas de personas acercaron a su tienda. Tony Cuadrado

El pasado mes de julio el agricultor de Tejina Sergio Rodríguez se ‘viralizaba’ en las redes sociales tras compartir un vídeo en el que explicaba cómo las altas temperaturas habían hecho brotar más de 8.000 kilos de sandía a la vez en su huerta, trastocando todas sus previsiones. Con tanta producción y con la gran competencia del producto exterior, el joven tuvo miedo de que la fruta se echara a perder. Sin embargo, la solidaridad del pueblo tinerfeño con este agricultor que pedía ayuda se hizo notar rápidamente, ya que al día siguiente de su publicación su establecimiento, ‘Frutas y verduras Nito’, se llenó de clientes que consiguieron agotar las sandías en apenas 24 horas.

Fátima Plata, presentadora de Televisión Canaria

La presentadora estuvo al frente de la retransmisión del volcán de La Palma el 19 de septiembre, día en el que entró en erupción Cumbre Vieja y el informativo de Televisión Canaria se alargó durante horas. Instagram

El pasado 19 de septiembre a las 15:10 horas entraba en erupción el volcán de La Palma y la Televisión Canaria daba en directo el momento exacto en el que comenzó a salir gases y cenizas en la zona de Cabeza de Vaca. Al frente de esa retransmisión estaba la periodista Fátima Plata, a la que el volcán sorprendió cuando prácticamente iba a despedir el Informativo de ese día, que ya se había alargado más dada la sospecha de que la erupción pudiera darse ese día por los fuertes temblores registrados. Con un trabajo que ha sido impecable y con Premio Ondas por la cobertura a todos los profesionales de la Radio Televisión Canaria por la cobertura, una de las anécdotas que dejó aquel 19 de septiembre Fátima Plata fue haber dicho en directo “voy a mear”, tras haber quedado un micrófono abierto, lo que le supuso ser trending topic en Twitter.

Amós García: calma en medio de la tormenta

Muy a su pesar, Amós García Rojas se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles en Canarias en todo lo relacionado con la pandemia que parece no tener fin. Su ya célebre fórmula en redes sociales (calma y paciencia:+prudencia) es el mejor ejemplo del talante constructivo de este médico vacunólogo y epidemiólogo que, además, preside en la actualidad la Asociación Española de Vacunología. Su pedagogía a la hora de dirigirse al gran público ha provocado que este “viejo rockero” como él mismo se define, se haya convertido también en uno de los especialistas más solicitados a nivel nacional cada vez que hay que tratar todo lo relacionado con la COVID 19.

Miguel Ángel Morcuende, el hombre del volcán

“Me jubilaré cuando me diga el volcán”. A sus 67 años, Miguel Ángel Morcuende ha sido el encargado de dar voz al Pevolca durante la erupción de La Palma desde su puesto de director técnico. Con su tono calmado y sereno se ha dirigido a los medios de comunicación, pero también a los vecinos que, llenos de duda e incertidumbre, querían conocer qué estaba sucediendo bajo sus pies, en su tierra. Funcionario del Estado, ingeniero de montes y experto en emergencias, siempre se ha mostrado constante en una misión: trasladar un mensaje de serenidad y seguridad, no solo para los palmeros y palmeras, también para los posibles visitantes de una isla que, ahora más que nunca, necesita de la ayuda de todos. Apasionado del ajedrez, este madrileño se quedó por amor en Canarias, un lugar que ya no abandonará.

María José Blanco: la vigía de Cumbre Vieja

La directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional (IGN), María José Blanco ha tenido la complicada labor de explicar, día a día, qué sucedía bajo el suelo palmero en uno de los momentos más difíciles de la Isla. Y todo ello con un volcán “imprevisible” como ella misma ha señalado, dando, jornada tras jornada, el parte científico para todos los medios de comunicación. Fue en 2004, tras una serie de terremotos en Tenerife, cuando se creó un equipo de vigilancia volcánica en el IGN tras visitar Italia para aprender de aquellos que tenían más experiencia. Presenta en la erupción de El Hierro, donde, según ha reconocido, gano “Mucha experiencia”, María José Blanco es, sin duda, uno de los rostros de un convulso 2021.