Educación autoriza a 7 centros educativos de Tenerife a adelantar hoy su salida por el calor

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha autorizado de manera oficial a siete centros educativos de Tenerife a adelantar su salida, lo harán a las 12.00 horas, por las altas temperaturas en la isla.
Siete centros educativos de la capital tinerfeña han suspendido hoy sus clases presenciales y las impartirán de forma telemática como medida de prevención ante las altas temperaturas, tras recibir la autorización de la Dirección Territorial de Educación.
Los centros educativos de Tenerife cuya salida temprana ha sido adoptada son los siguientes: IES Alcalde Bernabe, IES María Rosa Alonso, CEIP Salamanca, CEIP Verodes
CEIP Julio Castillo, CEIP Juan Bethencourt Afonso y CIFP Virgen de Candelaria.
La Consejería de Sanidad activó el pasado miércoles el aviso rojo para la zona metropolitana de Tenerife, con la previsión de que el episodio de altas temperaturas, de hasta 38 grados, se extienda hasta mañana sábado. Además, a las 14.00 horas de ayer, jueves, se declaró la alerta por temperaturas máximas acompañadas de calima en Tenerife, Gran Canaria Fuerteventura y Lanzarote.