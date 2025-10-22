Empresas tinerfeñas exigen a la CEOE que les ‘abra’ la puerta de Canaragua

Canaragua se abre ahora públicamente a la participación de capital tinerfeño en su accionariado después del escándalo que ha generado en esta provincia que solo firmas de Las Palmas hayan entrado pese a tratarse de una empresa clave en un ámbito tan esencial y estratégico como el del agua.
Para ello, ha resultado clave la repercusión mediática liderada por DIARIO DE AVISOS en una cuestión que acapara las tertulias de estos días, lo que se plasmó ayer durante la junta directiva celebrada por la CEOE tinerfeña, en la que varios empresarios manifestaron su malestar y preocupación por esta situación.
Precisamente, el presidente de la CEOE provincial, Pedro Alfonso, desveló ayer a este periódico que elevó consultas sobre este asunto al consejero delegado y director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés Chief Executive Officer) de Canaragua, José Juan González Salmah, quien le respondió con la referida oferta de que empresarios tinerfeños se sumen al accionariado.
En sus declaraciones, Afonso reconoció que -al igual que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; o el secretario general de Asaga, Theo Hernando- “tampoco tuvimos un conocimiento previo de esta operación”. Por eso, planteó el asunto ayer ante la junta, donde escuchó las quejas de algunos empresarios a este respecto.
“Me puse en contacto con el CEO de Canaragua y los empresarios de la provincia de Las Palmas, que se mostraron abiertos a estudiar las ofertas que puedan hacer empresarios tinerfeños. Animo a los posibles interesados a que se pongan en contacto con ellos, porque esa es una decisión particular que no le corresponde a la CEOE”. Otras fuentes confirman que los empresarios de Las Palmas, alarmados por el escándalo, ya se muestran dispuestos, incluso, a reducir su parte del accionariado.
Además, González confirmó ayer el ofrecimiento en la Cadena SER: “Estamos abiertos a la incorporación de nueva gente, pero no se trata de control, sino de colaboración”, tras lo que alabó a sus nuevos socios de Las Palmas, a los que describió como “de reconocido prestigio y de vocación internacional. No va de cupos ni de procedencias, sino de proyectos y valores. Hemos sumado a empresas con una visión común en sostenibilidad y solvencia en compromiso con Canarias, y si hay alguna empresa de otras islas y, por supuesto, de Tenerife, que tenga esa visión común de sostenibilidad, solvencia y de compromiso con Canarias y se quiere añadir, encantados”.
Sin embargo, la propia comunicación oficial de Canaragua habla de algo más que la adquisición de un papel minoritario; “Juntos [la multinacional Veolia, que mantiene el 51%, y las incorporaciones de Las Palmas, con el 45%] aportarán valor en tres ejes fundamentales: el desarrollo estratégico y el crecimiento sostenible; la apertura de nuevos mercados; y la creación de soluciones innovadoras adaptadas especialmente al turismo y la industria de las Islas”.
¿Qué papel pueden jugar ahora empresarios tinerfeños, si la ‘tarta’ ya se ha repartido al 96%? O un rol meramente testimonial o, como se ha comentado, que los inversores de Las Palmas cedan parte de sus acciones en una negociación donde, es evidente, cuentan con la ventaja que se les ha concedido. El líder de la CEOE, Pedro Alfonso, añadió ayer una frase con carga: “Que respondan los políticos”.
Primeros contactos para hacerse también con el agua de Santa Cruz
La incorporación de tres grupos empresariales de Las Palmas al accionariado de Canaragua, una empresa clave para la gestión de algo tan esencial y estratégico como el agua, ha generado una notable alarma por la ausencia de capital tinerfeño en una operación de semejante calado, pero lo cierto es que, como ya adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado domingo, esta firma tiene en mente añadir una joya a su corona por lo que respecta a este Archipiélago como es la gestión de este líquido en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Esta operación ya ha comenzado con contactos con la actual concesionaria, Sacyr, pero también se ha consultado a concejales del Ayuntamiento capitalino para sondear su posible predisposición, según informan fuentes perfectamente conocedoras de las conversaciones.
Para evaluar en su justa dimensión la posición de predominio de Canaragua, hay que recordar que esta empresa ya está presente en municipios como La Laguna, Arona, La Orotava, Tacoronte y El Sauzal, así como núcleos principales de población de La Palma, La Gomera y El Hierro.