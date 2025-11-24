El Mago Xerax lo vuelve a hacer: anticipará el número del Gordo de la Lotería de Navidad

En tres ocasiones (2008, 2009 y 2024 -El Niño-) Juan Pedro Hernández, el Mago Xerax, logró acertar el Gordo de la Lotería de Navidad. Se convirtió, de este modo, en una persona conocida a nivel de todo el país, con una repercusión fuera de lo común.
El reto del Mago Xerax de acertar el Gordo de la Lotería de Navidad nunca ha resultado indiferente para nadie y este año está dispuesto a repetirlo.
En el programa Entre nosotras, de Televisión Canarias, el conocido mago tinerfeño anunció el “trato” deseando que “todo salga bien”.
La historia del Mago Xerax y el Gordo de la Lotería de Navidad
El 22 de diciembre de 2008, un mago de Tenerife, Xerax, acertó el Gordo de Navidad en un número sencillamente espectacular. Una semana antes, en una urna colgada de una grúa en los exteriores del Cabildo insular, escribió en un papel la cifra ganadora. Cuando la urna, completamente transparente, fue abierta, el 32.365 apareció en aquel pequeño trozo de papel.
Un año más tarde hizo lo propio, esta vez en un plató de Antena 3, logrando, ante Susanna Griso, dar aquel número esperado por todos. Fue en diciembre de 2024 cuando el Mago Xerax acertó nuevamente, esta vez en Televisión Canaria, con la Lotería del Niño.
Con más de 40 años en el mundo de la magia, Xerax, que se había retirado en un primer momento, regresó a los escenarios tras lograr acertar el número de la Lotería de Navidad. “No hemos parado”, reconoció en una entrevista en Diario de Avisos.
Por el momento se desconoce cómo hará el mago tinerfeño este año, algo que se irá viendo con el paso de las semanas en el mismo programa, pero apuesta a dar, otra vez, con el número ganador de la Lotería de Navidad.