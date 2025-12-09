sucesos

Encuentran al joven que había desaparecido en Canarias: “Gracias a vuestra ayuda”

La difusión se ha intensificado cuando SOS Desaparecidos ha publicado el caso en redes sociales
Encuentran al joven que había desaparecido en Canarias. SOS Desaparecidos
La asociación SOS Desaparecidos había lazando este martes, 9 de diciembre, una alerta para encontrar a László G. P., desaparecido en Canarias desde el lunes 1 de diciembre.

El joven, de 29 años, había sido visto por última vez en la isla de La Palma.

La difusión del caso se ha intensificado cuando el colectivo ha publicado su ficha de búsqueda en redes sociales con el objetivo de recabar información ciudadana.

Desde SOS Desaparecidos confirman que el hombre ha sido localizado “gracias a vuestra ayuda en la difusión”, por lo que ha procedido a desactivar la mencionada alerta.

Últimos datos oficiales de desapariciones en Canarias

Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según reflejan los datos del último Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.

Estas son algunas claves que se desprenden de este informe:

  • En proporción a su población, Canarias es la región más afectada del país.
  • Además, una de cada seis desapariciones activas en España ocurre en las Islas, lo que revela un problema estructural y persistente.
  • El CNDES explica que más del 55% de los desaparecidos son localizados en las primeras 72 horas, y un 72% en la primera semana.
  • En la provincia de Las Palmas, de las 3.333 desapariciones registradas en 2024, el 87% fueron de menores, el porcentaje más alto del país.

