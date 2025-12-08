Piden la clausura definitiva de la peligrosa zona del golpe de mar en Tenerife: “La gente no hace caso a las advertencias”

Continúa la búsqueda de una mujer debido al trágico golpe de mar en Tenerife. Cuatro personas han desaparecido y, entretanto, continúa el debate sobre qué se puede hacer para que esto siga ocurriendo.
“Es la mayor tragedia en 15 años en Canarias, con cuatro personas fallecidas, otra desaparecida y varios heridos”, reconoció Chano Quintana, presidente de la plataforma Canarias, 1.500 kms de costa, en declaraciones el programa Ponte al día, de Televisión Canaria.
“Hay activada una prealerta, muy cerca de allí sí hay socorrtistas , pero, pese a poner precintos, balizas o cartelería no se hace caso a esas recomendaciones y se ha producido este desenlace fatal”, indicaba en relación al mortal golpe de mar..
Desde Canarias, 1.500 kms de costa se pide “precintar definitivamente” la zona en la que ha ocurrido este fatal desenlace, la de Isla Cangrejo, en Los Gigantes. “No está habilitada para el balo, está claro. O se pone allí un equipo de socorristas para que puedan impedir el pso de las personas”.
Sigue la búsqueda en la zona por el golpe de mar
Los dispositivos de emergencia continúan la búsqueda de una persona desaparecida tras el golpe de mar de este domingo en la piscina natural Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide, un suceso en el que ya se han confirmado cuatro fallecidos.
Salvamento Marítimo ha informado de que, a petición del cuerpo, se han sumado a las labores de búsqueda el helimer 201 y la salvamar Menkalinan.
En la zona trabajan varias embarcaciones, un helicóptero, además de buzos del GEAS y personal en tierra, como la Policía Local.