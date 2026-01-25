El Gobierno de Canarias da por finalizada una prealerta activa en las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado este domingo por finalizadas las situaciones de prealerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria desde las 10:30 horas de este domingo, 25 de enero.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afectaba a las cumbres y zonas altas de Tejeda y Tirajana, en Gran Canaria, así como a la dorsal, Anaga, valle de Güímar, sur del área metropolitana y cumbres centrales de Tenerife. También en las vertientes noroeste, sureste y cumbres de La Gomera.
En La Palma, afectaba a las vertientes este y noroeste, y en El Hierro, a la vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres expuestas.
Asimismo, al haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de la situación de prealerta por viento, se ha dado por finalizada la misma este domingo.
Se mantiene la alerta por fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta por fenómenos costeros este domingo, cuando se prevé un episodio marcado por mal estado del mar, con mar combinada del noroeste que alcanzará entre 4 y 5 metros, pudiendo superar los 5 metros en Lanzarote y Fuerteventura.
El mar de fondo presentará periodos largos, superiores a los 12 segundos, y coincidirá con un coeficiente de marea alto, lo que incrementa la incidencia del oleaje en el litoral.
Las condiciones afectarán especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste, así como a los canales entre Islas.