Himno de Canarias: el curioso vínculo con Irlanda que pocos conocen

“¿Sabías que el himno de Canarias estaba compuesto por hijos de inmigrantes irlandeses?”. Con esa frase arranca el vídeo que el perfil Eric.hispania, residente en Puerto de la Cruz, ha compartido recientemente en TikTok.
El tono es divulgativo y va directo al detalle que despierta curiosidad: detrás de uno de los símbolos más reconocibles del Archipiélago está Teobaldo Power y Lugo-Viña, nacido en Santa Cruz de Tenerife, y con una historia familiar vinculada a Irlanda.
A partir de ahí, el vídeo mezcla identidad, migración y cultura popular: “De esta mezcla entre migración, cultura y raíces… nació una de las obras musicales más importantes de las Islas”, plantea el autor de la grabación.
La pieza funciona porque pone el foco en un dato real pero poco comentado por estos lares. Y, a la vez, porque invita a comprobarlo: ¿qué hay de cierto en esa “autoría” y en ese “origen irlandés”? La respuesta, cuando se mira la documentación oficial, es más interesante de lo que parece a primera vista.
@eric.hispania #himnodecanarias ##canarias #teobaldopower #tenerife #santacruz ♬ sonido original – eric.hispania
El himno de Canarias, según la norma
Para empezar por lo verificable: el himno de Canarias está definido por la Ley 20/2003, de 28 de abril, publicada en el BOE, establece como himno “la melodía correspondiente al Arrorró, de la obra Cantos Canarios de Teobaldo Power y Lugo-Viña, en la adaptación y con la letra” que figuran en el anexo.
Ese matiz es clave para entender por qué engancha: el himno no nace como una canción “creada de cero” con destino institucional, sino que se apoya en una melodía concreta —el Arrorró— vinculada a una obra musical más amplia (Cantos Canarios).
Cambio del himno de Canarias en 2025
En pleno 2025, además, el himno ha vuelto a la conversación pública por un motivo muy concreto: la referencia a “siete peñas” en la letra, vinculada al Archipiélago de siete islas, y el debate político para adaptar ese verso a la realidad actual con La Graciosa como octava isla reconocida en el Estatuto de 2018.
Esa discusión ha reaparecido recientemente en medios nacionales y regionales y, de hecho, se ha hablado explícitamente de cambiar el numeral (de “siete” a “ocho”) sin tocar la melodía.
Por qué se habla de raíces irlandesas
La otra parte del vídeo —la más llamativa— es la referencia a la ascendencia irlandesa de la familia de Teobaldo Power. Y aquí conviene ser precisos para no convertir un dato biográfico en una frase grandilocuente.
Una fuente institucional del Cabildo de Tenerife, a través de Museos de Tenerife, describe a Power como “descendiente de una familia de comerciantes irlandeses” y repasa su trayectoria musical desde muy joven.
Power nació en Tenerife, pero su historia familiar se vincula a esa presencia irlandesa que, en distintos momentos, tuvo peso en el comercio y en la vida social del Archipiélago.
¿Quién fue Teobaldo Power?
Teobaldo Power y Lugo-Viña (Santa Cruz de Tenerife, 1848–1909) fue uno de los compositores canarios más relevantes del siglo XIX. Pianista, pedagogo y creador prolífico, desarrolló una intensa actividad musical en Canarias y en la Península, donde ejerció también como profesor. Su obra abarca piezas para piano, música de cámara y composiciones de carácter pedagógico.
Power es autor de Cantos Canarios, una recopilación de piezas inspiradas en melodías y aires tradicionales del Archipiélago. De esta obra procede el Arrorró, la melodía que, adaptada y con letra posterior, fue declarada oficialmente Himno de Canarias por la Ley 20/2003. Su música conecta el lenguaje académico de la época con elementos de raíz popular, un rasgo que explica su perdurabilidad.
Las instituciones culturales canarias destacan además su origen familiar ligado a una estirpe de comerciantes de raíces irlandesas, asentada en Tenerife. Esa biografía personal, unida a su formación y a su trabajo musical, sitúa a Teobaldo Power como una figura clave para entender cómo se construyó parte del patrimonio sonoro de las Islas entre tradición, modernidad y mezcla cultural.