Vicky Palma, meteoróloga, explica por qué es peligroso subir hoy al Teide

La borrasca Francis continúa su paso por Canarias, especialmente en La Palma y diversos puntos de La Palma, y en menor medida en La Gomera, El Hierro y Tenerife, donde han caído los primeros copos del año en el Parque Nacional del Teide.
La meteoróloga Vicky Palma, durante su intervención en Televisión Canaria en la mañana de este viernes, ha instado a extremar las precauciones, sobre todo en carreteras de las Islas como las que llevan al Teide.
Según explicó, durante la jornada del martes nevó en cotas altas, incluido el pico del Teide, y la posterior noche despejada ha favorecido la formación de numerosas placas de hielo, especialmente en la subida por la carretera de La Esperanza (TF-24).
“Ese cielo despejado provoca que el hielo se mantenga y sea más peligroso”, señaló Palma a la cadena pública.
Palma recordó además que en la estación de Izaña se superaron los 100 kilómetros por hora de viento, una situación que incrementa el riesgo en carretera. En el caso de los accesos por el norte, advirtió de la presencia de niebla, lo que reduce notablemente la visibilidad.
Aunque las incidencias registradas han sido calificadas como menores —con inundaciones puntuales y un desprendimiento en la TF-21—, sí se ha procedido al cierre del Teleférico del Teide y a la activación de alertas por lluvia, viento y fenómenos costeros.
Cierre del Teleférico
Como medida preventiva, ayer se ha procedió al cierre del Teleférico y al tráfico del Parque Nacional del Teide a los accesos por la TF-21 (Boca Tauce–La Caldera) y la TF-24 (cruce de Los Loros).
Además, se mantienen suspendidas las actividades de descenso de barrancos y deportes similares, así como el cierre del barranco de Masca, la carretera TF-445 (acceso a Punta de Teno) y el sendero Afur–Taganana–Afur.
La presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, recomendó ayer evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas de riesgo y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.