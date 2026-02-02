Crimen en el sur de Tenerife: todo lo que se sabe hasta el momento sobre la muerte de una mujer alemana de 82 años

La urbanización de Costa del Silencio, en el municipio tinerfeño de Arona, continúa conmocionada tras el brutal parricidio descubierto este fin de semana. Lo que comenzó como una alerta vecinal por una fuerte discusión ha terminado revelándose como un crimen violento planificado que ha acabado con la vida de una ciudadana alemana de 82 años.
A continuación, detallamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el suceso que ha sacudido al sur de Tenerife:
El escenario del crimen y el hallazgo
Los hechos se desencadenaron en la noche del pasado sábado. Los vecinos de un complejo residencial en Arona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y una fuerte discusión en uno de los apartamentos. Al personarse en la vivienda, los agentes de la Guardia Civil hallaron el cuerpo sin vida de la mujer con signos evidentes de violencia.
Según los datos facilitados por el instituto armado este lunes, en el lugar del crimen se localizaron hasta cinco casquillos de pistola, lo que confirma que la víctima fue acribillada a tiros dentro de su propio domicilio.
El sospechoso: un hijo de 53 años
El presunto autor del crimen es el hijo de la víctima, un hombre de 53 años y también de nacionalidad alemana. Tras cometer el asesinato, el sospechoso emprendió una huida a bordo de un vehículo familiar, abandonando el lugar de los hechos antes de la llegada de las patrullas.
Sin embargo, el presunto parricida dejó una pista clave en la vivienda: una carta manuscrita. Aunque el contenido íntegro de la misiva no ha trascendido por el secreto de sumario, fuentes cercanas al caso indican que el documento facilitó la identificación del autor y arrojó luz sobre la naturaleza del ataque.
Detención y puesta a disposición judicial
La Benemérita activó un dispositivo de búsqueda que dio sus frutos en menos de 24 horas. Los guardias civiles lograron localizar y proceder a la detención del sospechoso, quien permanece bajo custodia policial. Se prevé que el detenido sea puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Arona este próximo martes.
La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para esclarecer si existían antecedentes de violencia o denuncias previas en el núcleo familiar.