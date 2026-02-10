De pegar piedras en bata a ir a alquilar un traje y salir candidata: las historias de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026

Detrás de las plumas, el brillo y los focos del Recinto Ferial, existe un Carnaval de sacrificio, promesas familiares y giros del destino que pocos conocen. La Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 no solo será un despliegue de fantasías monumentales, sino el escenario donde once mujeres cumplirán sueños que nacieron en talleres fríos o tras superar etapas personales difíciles.
Desde Alianara León, que confiesa entre risas haber terminado “pegando piedras en bata y babuchas” en la nave para cumplir la profecía de su abuela, hasta Alexia, quien fue a alquilar un vestido de fiesta y salió del taller de Juan Carlos Armas con un contrato de candidata bajo el brazo. Son historias de resiliencia, como la de Melania, que encontró en el deporte y en su fantasía “Latir” la fuerza para superar una época dura, o discursos de vanguardia como el de Ceci Wallace, que busca hacer historia como la primera reina no normativa.
Entre “veteranas” de comparsas como Daniela y Elizabeth, regresos tras una década como el de Leire, y el apoyo incondicional de pymes locales que sostienen el sueño de diseñadores y aspirantes, estas son las mujeres que darán vida al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Once vidas marcadas por la ilusión, el esfuerzo de sus familias y un objetivo común: portar con soltura y orgullo el cetro de la fiesta más grande de Canarias.
Las historias de las candidatas de la Gala de la Reina
Melania, tras una época dura, a candidata
Melania lucirá la fantasía, Latir, una obra de Jorán Torres y su equipo, la defenderá en nombre de varias pymes que han apostado por el proyecto: Estilista Candy Torres, una peluquería ubicada en Puerto de la Cruz; Michelle Andana, otro centro estético de la ciudad portuense; taller de chapa y pintura Hernández Torres, de Los Realejos, una empresa familiar y cercana, y el restaurante Amigos del Norte, de Las Chafiras.
Su historia hasta llegar a la Gala de la Reina es conmovedora: “Hace un tiempo, me encontré viviendo una época dura y empecé hace más de un año a ir al gimnasio porque el deporte siempre ayuda. En ese momento, aún no sabía que iba a ser candidata, pero, una vez el equipo de Jorán Torres me dio el sí, empecé a prepararme física y mentalmente, con ejercicios de fuerza, cardio y respiración. Es importante prepararse para llevar el traje con soltura”.
Arlena: convencida por su maquillador
Arlena Rubí Mantecón Hernández será la encargada de inaugurar el desfile de candidatas en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sobre el escenario del Recinto Ferial. Representa al Centro Comercial Añaza Carrefour. Lo hará luciendo la fantasía Luminis.
Reconoce cómo le llegó la oportunidad: “Todo surgió gracias a mi maquillador, Marc Philguer, quien fue la persona que me animó a interesarme por el Carnaval y a dar el paso de presentarme, a pesar de que hasta ese momento no conocía bien cómo funcionaba el proceso”.
Daniela, una ‘veterana’ del Carnaval
Daniela Sánchez Padilla representa en esta Gala de la Reina 2026 a Repsol grupo Canarias y participa en el Carnaval desde el año 2000, como ella misma recalca. Actualmente es integrante de la comparsa Tropicana.
“Participar como componente en los grupos te va haciendo conocer cada vez más el carnaval desde dentro y, además, y siempre he querido presentarme como candidata. Este año vi la oportunidad, me presenté al casting y tuve la suerte de que me escogieran”, dice.
Leire, volver 10 años después
Leire García Santana, nacida el 31 de octubre de 2005 en San Cristóbal de La Laguna, será la tercera candidata en pisar el escenario de la Gala de la Reina del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. Lucirá la fantasía “Confía”, diseñada por Jorge González Santana, en representación de Broker Mediterráneo Consulting Group.
“Yo me presenté al Carnaval hace diez años, en la Gala Infantil, y desde ese momento mi diseñador Jorge y yo siempre estuvimos bromeando con la idea de que volvería a presentarme cuando alcanzara la mayoría de edad”, señala.
Carla, Miss Mundo Tenerife
Carla Castro Castellano, de 24 años y natural de El Sauzal, es graduada en Turismo por la Universidad de La Laguna y actualmente realiza prácticas de un máster europeo en Marketing Internacional y Digital. Compagina su interés por los idiomas con aficiones como el flamenco y el deporte.
Su oportunidad le llegó gracias a ser reconocida como Miss Mundo Tenerife: “Ser candidata siempre ha sido un sueño que comparto con mi madre, que me llevaba cada año a la Gala Infantil y me decía que algún día estaría en ese escenario. Cuando fui Miss Mundo Tenerife pude conocer a mi diseñador, Alexis Santana”.
Cecilia, candidata e influencer
Cecilia Esther Díaz Hernández es más conocida en redes sociales como Ceci Wallace. La candidata de DIARIO DE AVISOS Y Dormitorum lucirá una fantasía llamada Sueños de Cristal que, asegura, refleja su propia historia personal. Una forma de pensar, comunicar y vivir que lleva por bandera el discurso de que todas las mujeres son valiosas, independientemente de su tipo de cuerpo.
“La verdad es que siento que ya gané solo con la oportunidad de participar. Puede sonar a tópico, pero así es. Si llega el momento en el que me eligen reina, me gusta pensar que me recordarán por ser la primera mujer no normativa que lo consiguió”, asegura
Alexia: fue a alquilar un traje y salió candidata
Lucirá la fantasía Tenerife, diseñada por Juan Carlos Armas, en representación del Centro Comercial Alcampo La Laguna. Con 19 años, se define como una joven familiar, sensible y cercana, marcada por la alegría y la resiliencia.
Su caso es muy curioso: “Todo surgió de forma muy natural: fui a alquilar un traje de Juan Carlos Armas, me probé un vestido y al salir él me miró con los ojos iluminados y me dijo que quería que yo fuera su próxima candidata”.
Alianara, el mensaje de su abuela
Alianara León lucirá la fantasía De tu infierno a mi cielo, diseñado por Yosué Riverol, en representación del Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso. Su sueño siempre fue ser candidata en la Gala de la Reina 2026, algo que ha logrado cumplir… después de que su abuela lo profetizara.
“Tú, algún día, cuando seas grande, vas a estar encima de ese escenario”, reconoce que le decía. Mientras, reconoce entre risas que “en la nave en la que estamos trabajando hace muchísimo frío y hemos terminado pegando piedras en bata y con babuchas de estar por casa”.
Elizabeth, la candidata comparsera
Elizabeth Beltrán Correa cerrará el último bloque de candidatas en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 con el diseño Sahel, representando al Excelentísimo Ayuntamiento de Arona.
“Soy comparsera desde hace varios años y disfruto el Carnaval desde dentro. El próximo año intentaré bailar también con la comparsa Los Cariocas y, además, también soy una apasionada de las murgas”, ha reconocido, apuntando también que vive estos meses “con muchísima pasión”.
Lara, cuando la diseñadora es tu tía
Lara Rodríguez Lorenzo desfilará en la Gala de la Reina 2026 con un diseño de su propia tía, Arganda Lorenzo Padrón. “Mi tía es una persona creativa, atenta y muy detallista. Me gustaría ganar el cetro solamente para darle la satisfacción a ella de conseguirlo”, asegura.
Lucirá la fantasía Lágrimas de Sal, trabajo de la Asociación Cultural del Carnaval Los Realejos Nira: “Muchas veces las personas no somos conscientes del trabajo, esfuerzo y sacrificio que lleva realizar un traje de reina, por esto veo importante visibilizar su labor y ponerla en valor”.
Melissa: trabajar al lado del patrocinador
Melissa Mayor Peña será la undécima y última candidata en subir al escenario del Recinto Ferial en la Gala de la Reina 2026. Esta técnico de laboratorio que a la vez se encuentra en el tercer curso de Enfermería, lucirá la fantasía Etérea de Ruymán Pérez, en representación de Hidráulica Tenerife.
“Es curioso cómo a veces no somos conscientes de las señales hasta que todo cobra sentido. Llevo dos años trabajando justo al lado de la empresa patrocinadora, Hidráulica Tinerfeña, sin haber reparado en ello, y ahora siento que nada ha sido casualidad. Desde el primer momento se ilusionaron con el proyecto”, indica.