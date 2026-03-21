Aplazado el concierto de Valeria Castro en Tenerife por la borrasca Therese

El concierto de Valeria Castro en Tenerife, previsto para este sábado 21 de marzo, ha sido aplazado por la borrasca Therese.
El Cabildo de Tenerife ha ordenado la suspensión de todos los eventos en espacios cerrados ante la situación de alerta naranja que afecta a la isla.
La actuación en el Pabellón Santiago Martín se traslada finalmente al domingo al mediodía.
La decisión se ha tomado tras la reunión de urgencia del PEIN, en la que han participado la Aemet, el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Emergencias. Las predicciones meteorológicas para las próximas 36 horas confirman que el riesgo sigue siendo elevado, lo que obliga a paralizar cualquier actividad multitudinaria para garantizar la seguridad de los asistentes y el equipo técnico.
La organización ha fijado la nueva fecha para el domingo 22 de marzo a las 13:00 horas. La apertura de puertas en el Pabellón Santiago Martín será a las 11:30 horas.
Este cambio horario busca facilitar los desplazamientos del público, especialmente de aquellos fans que viajan desde otras islas, aprovechando la desescalada progresiva de la alerta naranja a amarilla prevista para la jornada dominical.
Todas las entradas serán válidas para la nueva fecha
Desde la productora informan que todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva cita sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Aquellos espectadores que no puedan acudir al concierto en el nuevo horario podrán solicitar la devolución del importe a través de los canales oficiales de venta donde realizaron la compra, siguiendo los procedimientos habituales de reembolso.
Esta medida preventiva responde a los criterios estrictos de seguridad marcados por el Cabildo de Tenerife. La borrasca Therese continúa dejando precipitaciones intensas y fuertes rachas de viento, lo que hace inviable el desarrollo del evento este sábado. La prioridad absoluta de las autoridades y la organización es minimizar los riesgos en los desplazamientos por carretera hacia el pabellón lagunero.