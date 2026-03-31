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Mucho más que tos: los síntomas “invisibles” de la calima en Canarias que Sanidad pide vigilar de cerca

Salud Pública insta a sellar accesos en viviendas y evitar cualquier esfuerzo físico ante el aumento de partículas en suspensión
Personas en una playa de Tenerife bajo un cielo cubierto por la calima y polvo en suspensión en Canarias
La calima reduce la visibilidad y la calidad del aire en las costas de Tenerife, provocando avisos de Salud Pública para evitar el ejercicio en el exterior. | DA
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La Dirección General de Salud Pública de Canarias, y ante la presencia de calima en las islas, ha recomendado a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos, según ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa.

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La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.

En este sentido, recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios, como pueden ser niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas; realizar la limpieza de las superficies con polvo con paños húmedos; mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse; y no realizar ejercicios físicos en el exterior.

De todos modos, señalan que en caso de empeorar los síntomas respiratorios se llame al 112.

Finalmente, recomienda prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades acerca de la calidad del aire, especialmente si se pertenece a uno de los grupos vulnerables mencionados.

Con este fin, además, se puede consultar el ‘Índice de Calidad del Aire (ICA)‘ estimado para cada zona de la Comunidad Autónoma, en la web de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del aire del Gobierno de Canarias.

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