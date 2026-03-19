El azote de la borrasca Therese en Tenerife: destrozos en un instituto, techos arrancados y paseos marítimos cerrados

La borrasca Therese está dejando un rastro de incidencias y complicaciones a su paso por la isla de Tenerife este jueves. Con rachas de viento huracanadas y un mar embravecido, los servicios de emergencia y los ayuntamientos trabajan para contener algunos de los daños, que por fortuna, hasta el momento, no han causado daños personales.
El mar golpea el Norte: San Juan de la Rambla y Garachico
La costa norte ha sido una de las zonas más castigadas. En San Juan de la Rambla, el Ayuntamiento ha decretado el cierre total del acceso a la Avenida de Las Aguas. El mal estado de la mar y las fuertes olas han derribado parte de la balaustrada de la avenida. El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales advirtiendo de la “extrema peligrosidad” de la zona.
Las imágenes que nos llegan de diferentes puntos de la isla, como esta de San Juan de La Rambla, muestran la fuerza del oleaje por la #BorrascaTherese.— Lope Afonso (@Lope_afonso) March 19, 2026
El estado del mar es de extrema peligrosidad.
Hay que mantenerse alejados de la costa. pic.twitter.com/dNp7Ofy84d
Por su parte, en Garachico, las autoridades han decidido finalmente cerrar al tráfico la Avenida Marítima, una medida preventiva habitual pero necesaria ante el empeoramiento de las condiciones del mar.
Mientras en Puerto de la Cruz, la area súper alta en el Puerto, Playa Jardín y muelle
Incidencias en el IES Cruz Santa de Los Realejos
El viento también ha causado estragos en las infraestructuras. La incidencia más grave se registró en el IES Cruz Santa de Los Realejos, donde el vendaval levantó una plancha del techo. Aunque la empresa pública Realserv acudió de inmediato, la reparación técnica —competencia de la Consejería de Educación— deberá esperar al lunes, cuando un técnico evaluará los daños estructurales.
En La Laguna, el albergue de animales de Valle Colino sufrió el desprendimiento de chapas en su nave central. El Ayuntamiento activó de urgencia al Cecopal y a los Bomberos para asegurar la zona. Gracias a la intervención rápida, los animales están a salvo y ya se han repuesto los techos con carpintería de aluminio para evitar filtraciones ante la previsión de más lluvias.
Cancelaciones y desvíos de vuelos
Durante la mañana de este jueves se han cancelado 11 vuelos y se han producido 4 desvíos, afectando principalmente a la conexión con La Palma desde Tenerife Norte y Tenerife Sur. Vuelos internacionales desde Múnich y Leeds, y nacional desde Sevilla, han tenido que ser desviados a Fuerteventura.
Durante la jornada de ayer miércoles, el fuerte viento que azotó Canarias hizo que se cancelaran hasta 36 vuelos y que se desviaran otros siete.
Fred. Olsen Express cancela una ruta
La ruta costera de La Gomera, operada por el mini ferry Benchi Express, ha registrado la cancelación de su programación para la jornada, la dirección de la naviera ha confirmado que las suspensiones afectan a cuatro conexiones clave entre los puertos de San Sebastián, Playa Santiago y Valle Gran Rey.
Llamamiento a la prudencia
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho “un llamamiento especial” a la prudencia a toda la población de la isla por la borrasca Therese, puesto que “lo peor está por llegar” y se prevén fuertes lluvias, especialmente en el sur y suroeste de la isla, así como en el área metropolitana, con especial riesgo durante la madrugada.
“Hacemos un llamamiento especial a la población, tenemos alertas por lluvia, viento y fenómenos costeros, y además la cota de nieve ha bajado a los 1.600 metros, todos los modelos indican un riesgo muy importante, así que mantendremos las restricciones del plan de emergencias”, ha manifestado Dávila tras una reunión con los coordinadores de emergencia municipales.