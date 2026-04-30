El dique que impulsa el futuro naval de Tenerife

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife incorpora el mayor dique flotante operativo en Canarias, una infraestructura clave para el desarrollo del sector de la reparación naval y la atracción de actividad internacional.
Un gigante que redefine la capacidad industrial
En el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el mar no solo conecta territorios: también impulsa industria, empleo y desarrollo. La llegada del ‘Hidramar Ultra 22000’ marca un punto de inflexión en la historia reciente del sector naval en Canarias, consolidando a Tenerife Shipyards como uno de los actores clave en la reparación marítima del Atlántico medio.
Procedente de China tras una compleja travesía internacional, este dique flotante de 240 metros de eslora es ya el mayor operativo en Canarias. Su capacidad técnica permite elevar buques de hasta 22.000 toneladas en menos de dos horas, un salto cualitativo que amplía de forma notable el alcance de los servicios que puede ofrecer el puerto.
La llegada del dique responde a una estrategia empresarial a largo plazo. El jefe comercial del grupo Hidramar, Pedro Ibarra, explica que este proyecto “culmina una estrategia que ha permitido a la compañía posicionarse en el sector offshore y naval en Canarias”.
Tecnología al servicio de la competitividad
La incorporación del ‘Ultra 22000’ no es solo una mejora técnica, sino una apuesta estratégica por la competitividad. La infraestructura permite optimizar tiempos, aumentar la eficiencia en los procesos de reparación y atraer nuevos clientes en rutas internacionales que atraviesan el Atlántico.
En este contexto, Ibarra subraya también el valor geográfico del archipiélago: “Estamos en medio de tres continentes y eso nos da una oportunidad que debemos seguir explotando”.
Impacto directo en la economía local
Más allá de su dimensión técnica, el nuevo dique tiene un impacto claro en el tejido económico de la isla. Su puesta en marcha permitirá generar empleo cualificado y reforzar toda la actividad industrial vinculada al puerto.
La llegada de esta infraestructura abre nuevas oportunidades laborales en el ámbito naval y consolida el papel del Puerto de Santa Cruz de Tenerife como uno de los principales motores económicos de la isla.
Una travesía marcada por la complejidad
La llegada del ‘Hidramar Ultra 22000’ a Tenerife no ha estado exenta de desafíos. Su traslado desde Asia ha requerido una planificación milimétrica y estrictas medidas de seguridad, especialmente en zonas de alta tensión geopolítica como el entorno del Índico o el Estrecho de Ormuz.
Una operación de gran escala que refleja no solo la dimensión del proyecto, sino también la capacidad logística y técnica necesaria para hacerlo realidad.
Un paso adelante para el sector naval
La incorporación de este dique flotante refuerza la capacidad industrial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y abre nuevas oportunidades para su desarrollo en el ámbito de la reparación naval.
Un avance que mira al futuro y que sitúa a Tenerife en una nueva dimensión dentro de la industria marítima.