El sistema que cambiará la forma de reciclar en España ya es una realidad fuera de sus fronteras. Mercadona ha comenzado a devolver dinero por latas y botellas en Portugal, adelantándose al modelo obligatorio que el Gobierno prevé implantar en noviembre de 2026, según informaba El País este miércoles.
Mercadona se adelanta: ya devuelve dinero por reciclar
El modelo de devolución de envases ya está en marcha en supermercados lusos de la prestigiosa cadena.
Allí, los clientes pagan un pequeño depósito al comprar bebidas y pueden recuperarlo al devolver el envase vacío en máquinas habilitadas.
El sistema permite varias opciones de reembolso: desde un cupón para gastar en tienda hasta dinero en efectivo o ingreso en tarjeta, según el punto de recogida.
Se trata del mismo mecanismo que España prepara bajo el paraguas del SDDR, una fórmula que convierte el envase en un activo económico y no en un residuo.
España mantiene 2026, pero con dudas
En el caso español, la implantación está fijada para noviembre de 2026, tal y como establece el Real Decreto 1055/2022. Sin embargo, el propio sector ya anticipa que ese plazo podría retrasarse.
Representantes de fabricantes y distribución han creado una asociación específica para coordinar la llegada del sistema. Su presidente, Antonio Romero, ha reconocido que será necesario ajustar el modelo y coordinarlo con otros países para evitar problemas en zonas fronterizas.
El modelo que cambiará el consumo
El sistema SDDR supone un cambio profundo en los hábitos de consumo. Como ya informó DIARIO DE AVISOS, el ciudadano dejará de comprar solo el producto para pasar a “depositar” dinero por el envase.
Esto implica almacenar latas y botellas en casa y devolverlas posteriormente para recuperar el importe, en un circuito que busca elevar la tasa de reciclaje hasta el 90% exigido por la Unión Europea en 2029.