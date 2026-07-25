Un profesor de autoescuela avisa a los conductores: “El 1 de octubre entra en vigor el mayor cambio en la normativa que he vivido en 20 años”

Los conductores españoles tendrán que familiarizarse con nuevas normas de tráfico a partir del 1 de octubre de 2026. La reforma del Reglamento General de Circulación introduce cambios que afectan a bicicletas, motocicletas, patinetes eléctricos, peatones y adelantamientos, entre otros ámbitos, y no solo deberán conocerlos quienes estén obteniendo ahora el permiso de conducir.
Así lo ha advertido un profesional con más de 20 años de experiencia en autoescuela en un vídeo pedagógico difundido recientemente por el perfil de TikTok Autoescuela Almagro.
“Familia, el 1 de octubre entra en vigor el mayor cambio en la normativa de tráfico que yo he vivido en más de mis 20 años de autoescuela”, señala.
La fecha está recogida expresamente en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma modifica el Reglamento General de Circulación para reforzar especialmente la protección de los usuarios vulnerables de las vías.
El profesor insiste en que el cambio no afecta únicamente a quienes actualmente estudian para conseguir el permiso. “El problema es para las personas que ya tienen carné de conducir”, explica, antes de recomendar que revisen la nueva regulación para evitar incumplimientos por desconocimiento.
Adelantar a bicicletas: 20 km/h menos y 1,5 metros
Uno de los cambios más importantes afecta a los adelantamientos a ciclistas en vías interurbanas.
Desde el 1 de octubre, quien adelante a ciclistas, peatones, ciclomotores o vehículos de movilidad personal fuera de poblado tendrá que reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite existente en la vía, tanto antes de iniciar la maniobra como durante su ejecución.
La separación lateral mínima al efectuar el adelantamiento continuará siendo de 1,5 metros. Además, cuando exista más de un carril por sentido será obligatorio realizar un cambio completo de carril.
Aquí conviene matizar una afirmación del vídeo. El profesor habla de dejar “como mínimo cinco metros de distancia de seguridad” al adelantar. El BOE establece esos cinco metros como distancia con la bicicleta que circula delante en el mismo carril en vías urbanas, no como separación lateral durante el adelantamiento.
Los patinetes eléctricos, prohibidos para menores de 15 años
Otra de las novedades afecta directamente a los vehículos de movilidad personal (VMP).
El nuevo Reglamento establece que los menores de 15 años no podrán conducirlos. También será obligatorio utilizar casco de protección homologado o certificado.
Los VMP deberán llevar el alumbrado encendido. No obstante, la propia norma establece un periodo transitorio: la obligación de utilizarlo durante el día comenzará un año después de la entrada en vigor del real decreto. De noche o cuando haya poca visibilidad, sus conductores deberán llevar además un elemento luminoso o reflectante visible desde al menos 150 metros.
Cambios también para quienes circulan en moto
La reforma incorpora nuevas obligaciones para motocicletas y ciclomotores. Sus conductores y pasajeros deberán usar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado que cubra todo el pie en cualquier tipo de vía.
También habrá cambios con el chaleco reflectante. Las motocicletas tendrán que llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad como parte de su dotación obligatoria. El motorista deberá utilizarlo cuando baje del vehículo y ocupe la calzada o el arcén de una vía interurbana.
El uso del chaleco mientras se conduce por cualquier tipo de vía sí será obligatorio para quienes desarrollen su actividad profesional circulando en motocicleta, ciclomotor, bicicleta o VMP.
Una reforma que cambia numerosas reglas de circulación
El Real Decreto 518/2026 incluye además la creación del denominado carril de emergencia durante retenciones en autopistas y autovías, nuevas reglas para bicicletas en ciudad, cambios en el estacionamiento de autocaravanas y nuevas medidas de protección para peatones y entornos escolares.
La recomendación lanzada desde Autoescuela Almagro apunta precisamente a quienes aprobaron el permiso hace años y pueden desconocer estas modificaciones: revisar las nuevas reglas antes de su entrada en vigor el 1 de octubre de 2026.