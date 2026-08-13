La pizza con cúpula y cruz en honor a la Virgen de Candelaria que solo podrás probar hasta el 16 de agosto

La pizzería La Barchetta, ubicada en el municipio tinerfeño de Candelaria, ha creado una pizza conmemorativa en honor a la Virgen de Candelaria. La elaboración, que incluye una cúpula de pan con una cruz que recrea la Basílica, combina almogrote, miel de palma e ingredientes italianos, y solo se podrá degustar en el local hasta el próximo 16 de agosto.
La propuesta gastronómica se ha hecho viral tras la difusión realizada por el creador de contenido Dudu Dog, quien ha mostrado en redes sociales los detalles de esta receta especial concebida en la Villa Mariana con motivo de las fiestas patronales de Canarias.
Cada mes de agosto, Candelaria recibe a miles de peregrinos procedentes de toda la Isla y del resto del Archipiélago para celebrar la festividad de la Patrona de Canarias el 15 de agosto. En este ambiente festivo y de devoción, la restauración local suele adaptar su oferta culinaria, pero la propuesta de La Barchetta destaca por fusionar elementos representativos de la gastronomía canaria e italiana en una receta efímera que se retirará del menú al finalizar los actos principales.
Almogrote, miel de palma y forma de cúpula
La receta combina mozzarella, rúcula y capocollo —un embutido tradicional italiano procedente del cabecero de lomo de cerdo— con dos productos emblemáticos de las Islas: el almogrote gomero y la miel de palma.
El aspecto más singular del plato radica en su presentación visual. La pizza se hornea cubierta por una masa al estilo focaccia en forma de cúpula, rematada con una cruz hecha de pan en la parte superior. Esta estructura busca evocar la arquitectura del templo mariano y permite conservar el calor interior de los ingredientes hasta el momento de servir la mesa.
Disponibilidad limitada por las fiestas patronales
El creador de contenido Dudu Dog ha calificado la propuesta como “espectacular” y “de diez” en su reseña digital, donde resalta tanto la combinación de sabores como la originalidad de la cubierta horneada.
El establecimiento mantendrá esta receta en su carta de forma exclusiva hasta el viernes 16 de agosto, fecha en la que concluyen los días de mayor afluencia de la peregrinación a la Villa Mariana de Candelaria. Tras la finalización del periodo festivo, la pizzería retirará esta elaboración conmemorativa de su oferta comercial.