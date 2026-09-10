Un conductor de Uber en Tenerife graba la surrealista escena con un pasajero: “Un día normal”

Un conductor de Uber en Tenerife ha compartido en Instagram una escena ocurrida durante uno de sus servicios en el sur de la Isla.
En las imágenes se observa a un pasajero profundamente dormido al llegar a su destino y con serias dificultades para mantenerse en pie una vez abandona el vehículo.
El vídeo ha sido publicado por el usuario @richardleonp94, que acompaña las imágenes con una frase: “Un día normal trabajando de Uber driver en Tenerife sur”.
El momento más complicado llega al bajar del vehículo
Cuando finalmente abandona el coche, el pasajero apenas consigue avanzar y termina cayendo de espaldas sobre la calzada.
El conductor se aproxima inmediatamente para ayudarlo a incorporarse y lo acompaña hasta la acera, donde consigue que permanezca sentado.
A tenor de las imágenes, el hombre presenta problemas evidentes para mantener el equilibrio.
La secuencia termina con el pasajero sentado en la acera mientras trata de recuperarse y el conductor permanece junto a él.
El propio autor presenta el episodio como una de las situaciones con las que se encuentra durante su trabajo como conductor en el sur de Tenerife, una zona con una elevada actividad turística y numerosos desplazamientos.