La Laguna estrena un nuevo aparcamiento cerca del centro con 37 plazas

El Ayuntamiento de La Laguna ha abierto esta semana un nuevo espacio de estacionamiento en los exteriores del parque de La Vega, junto a la avenida República de Argentina. La instalación suma 37 plazas, entre estacionamientos convencionales, puntos para vehículos eléctricos o híbridos, motos y espacios reservados para personas con movilidad reducida.
El nuevo aparcamiento dispone de 23 plazas para vehículos convencionales, ocho para coches eléctricos o híbridos, cuatro para motocicletas y dos reservadas para personas con movilidad reducida.
Su ubicación permite incorporar nuevas plazas en una zona próxima al casco histórico de La Laguna y rodeada de áreas residenciales, además de encontrarse junto a uno de los parques con mayor actividad del municipio.
Dónde está el nuevo aparcamiento de La Laguna
El estacionamiento se encuentra en los exteriores del parque de La Vega, coincidiendo con la avenida República de Argentina y cerca del camino de Las Peras.
Antes de su apertura se retiró el antiguo pavimento y se ejecutó una nueva capa de asfaltado. Los trabajos también incluyeron la delimitación y señalización de las plazas.
La actuación incorporó además mejoras en el vallado exterior y el soterramiento de canalizaciones y cableado necesario para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La intervención se ha desarrollado durante los últimos meses a través de las áreas municipales responsables de Obras y Servicios Municipales.
37 nuevas plazas junto al parque de La Vega
La distribución del nuevo espacio queda de la siguiente manera:
- 23 plazas para vehículos convencionales.
- Ocho plazas para vehículos eléctricos o híbridos.
- Cuatro plazas para motocicletas.
- Dos plazas para personas con movilidad reducida.
En total, el espacio ofrece 37 plazas de estacionamiento de diferentes características.
El aparcamiento complementa las plazas existentes alrededor del parque de La Vega y en otros puntos próximos al centro de la ciudad.
Un aparcamiento junto a una de las principales zonas de ocio
El parque de La Vega cuenta actualmente con zonas de paseo, rocódromo, pistas de skate y BMX, parques infantiles, cancha deportiva, instalaciones de calistenia y espacios verdes.
También se encuentra próximo al camino de Las Peras, una zona frecuentada para caminar y realizar ejercicio.
La apertura del nuevo aparcamiento coincide además con otras actuaciones en el propio parque.
El Ayuntamiento mantiene en marcha la reforma de la cafetería de La Vega, cerrada desde principios de 2016. Según la información municipal, está previsto que vuelva a abrir durante los próximos meses con un modelo de gestión vinculado a la inclusión laboral de personas con discapacidad.