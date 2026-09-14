La Laguna celebra este lunes, 14 de septiembre, el día grande de las Fiestas del Cristo, una jornada que reúne procesiones, tradición y los esperados fuegos del Risco. Y entre los sabores propios de la ciudad hay uno que lleva incluso su gentilicio en el nombre: los laguneros, un dulce elaborado con hojaldre y cabello de ángel.
No tienen la fama fuera del municipio de otros clásicos de la repostería canaria, pero Turismo de La Laguna los incluye expresamente entre los productos gastronómicos característicos de la ciudad. Los define como rosquetes de milhojas rellenos de cabello de ángel, dentro de una repostería local en la que también aparecen la leche asada, el frangollo y los dulces elaborados artesanalmente por las monjas Claras y Catalinas.
Qué son los laguneros
Los laguneros tienen forma de rosca y su base es una masa de hojaldre. El relleno tradicional que recoge la información turística municipal es el cabello de ángel, que aporta el contraste dulce frente a las capas crujientes de la masa.
La Guía Gastroturística de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad también recoge los denominados rosquetes laguneros entre las especialidades de San Cristóbal de La Laguna y los describe como un dulce de hojaldre relleno de cabello de ángel.
Existen además elaboraciones que utilizan dulce de guayaba como alternativa al relleno. Una receta difundida por La Laguna Ahora plantea ambas posibilidades y completa el dulce con un glaseado elaborado con azúcar, limón y agua.
Su preparación parte de tiras de hojaldre que se rellenan, se cierran y se moldean formando una rosca antes de pasar por el horno. Una vez frías, pueden cubrirse con el característico glaseado.
Un dulce ligado a la gastronomía de La Laguna
El interés de los laguneros está precisamente en su carácter local. La información turística del Ayuntamiento señala que, aunque buena parte de la gastronomía del municipio comparte platos con el resto de Tenerife, existen productos especialmente vinculados a La Laguna, entre ellos estos dulces.
La ciudad mantiene además una importante tradición repostera. Turismo de La Laguna destaca expresamente la elaboración artesanal de los conventos de las monjas Claras y Catalinas, mientras que distintas referencias históricas documentan la existencia de obradores y establecimientos dedicados a los dulces en el casco lagunero durante el siglo XX.
Eso sí, las fuentes consultadas no permiten atribuir con rigor la invención de los laguneros a una persona, obrador o fecha concreta. Por ello, resulta más preciso hablar de un dulce tradicional asociado a la repostería lagunera que adjudicarle un origen específico sin documentación.
La Laguna vive hoy el día grande del Cristo
La reivindicación de este producto coincide este lunes con una de las jornadas más señaladas del calendario lagunero. El 14 de septiembre es el día principal de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna y, además, festivo en el municipio.
Los actos centrales de este lunes comenzaron con los repiques de campanas y continúan con la procesión cívico-militar, prevista a las 10.00 horas, y la procesión de retorno de la imagen al Real Santuario del Cristo, a partir de las 12.00 horas.
Por la tarde, la imagen del Cristo volverá a recorrer las calles del casco histórico desde las 19.00 horas. La jornada concluirá con uno de sus momentos más reconocibles: los tradicionales fuegos del Risco, programados para las 23.00 horas.
Una fecha especialmente apropiada, por tanto, para recuperar también los sabores asociados a La Laguna. Entre ellos están estos pequeños rosquetes de hojaldre y cabello de ángel cuyo propio nombre recuerda la ciudad en la que forman parte de su tradición repostera.